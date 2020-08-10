Две женщины и ребенок погибли при наезде автомобиля под Батуми

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в группу пешеходов в поселке Махинджаури под Батуми. Две женщины и один ребенок скончались на месте, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По данным СМИ, еще четыре ребенка госпитализированы с травмами, состояние 13 летнего мальчика врачи оценивают как тяжелое. Погибшие и пострадавшие – члены одной семьи.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что водитель, сбивший людей, задержан.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.