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Две женщины и ребенок погибли при наезде автомобиля под Батуми

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в группу пешеходов в поселке Махинджаури под Батуми. Две женщины и один ребенок скончались на месте, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По данным СМИ, еще четыре ребенка госпитализированы с травмами, состояние 13 летнего мальчика врачи оценивают как тяжелое. Погибшие и пострадавшие – члены одной семьи.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что водитель, сбивший людей, задержан.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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