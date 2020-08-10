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С платформы на Каспии пропал азербайджанский нефтяник

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Со стационарной морской платформы Нефтегазодобывающего управления "Абшероннефть" пропал один из сотрудников. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в ПО "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа).

"9 августа в 19:00 сотрудники морской стационарной платформы №1100 НГДУ "Абшероненфть" обнаружили отсутствие оператора Эльшана Казимова, который находился на дневной смене. В последний раз Казимова видели в этот день в 15:40, когда он проводил измерительные работы на двух скважинах совместно с мастером НГДУ Видади Алиевым", - сообщили в объединении.

Позже, в рабочей комнате были обнаружены его обувь, мобильный телефон, куртка. Поиски пропавшего на территории платформы не дали никаких результатов.

"Руководство уведомлено о случившемся и к поискам нефтяника привлечены корабли и водолазные средства. В настоящее время поисковые работы ведутся при помощи вертолетов, кораблей и водолазов", - уточнила "Азнефть".

Азербайджан Азнефть Каспийское море

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