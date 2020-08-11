Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС отправлен на Байконур

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" железнодорожным составом отправлен из московского Центра Хруничева на космодром Байконур для подготовки к запуску к Международной космической станции (МКС) в 2021 году, сообщает "Роскосмос".

"Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00.37 мск покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур. Там его ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжёлом "Протоне-М", - сообщила госкорпорация в телеграм.

Специалисты Центра Хруничева завершили полный цикл его пневмоиспытаний. Все операции по подготовке к его транспортировке, погрузке в железнодорожные агрегаты и отправке прошли штатно.

"По прибытии модуля на космодром будут проведены работы по подготовке всех его систем к комплексным испытаниям. После чего начнется его подготовка к запуску к Международной космической станции в апреле 2021 года", - сообщил "Роскосмос".

Цикл контрольных проверок и предстартовая подготовка модуля "Наука" займёт около 9 месяцев, по истечении которых он будет выведен на целевую орбиту и включен в состав российского сегмента станции.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

2 апреля Рогозин сообщил, что запуск модуля произойдет в начале 2021 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.