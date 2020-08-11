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В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press.

Операция прошла в земле Бранденбург. В правоохранительных органах полагают, что возглавляющий компанию бизнесмен получил от "людей из России" около 7 млн евро и занимался отмыванием этих денег.

Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали.

В Германии с 2019 года активно ведут борьбу против отмывания денег из России, напоминает Associated Press.

ФРГ Германия

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