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Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Три десятка россиян задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели", - сказал источник.

По его словам, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивает на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину, отмечают недоказанность их вины.

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