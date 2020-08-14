Кличко ужесточит карантинные меры в Киеве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 17 сентября ужесточит карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом и с тем, что заполненность инфекционных коек достигла 52,2%. Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям ранее отнесла столицу к "желтой" зоне эпидемической опасности.

По словам Кличко, с понедельника в городе будет обязательно носить маски в помещениях и общественном транспорте и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Возвращается ограничение по заполняемости залов кинотеатров и других учреждений культуры не больше чем на 50%. Общественному транспорту разрешат перевозить одновременно не больше пассажиров, чем позволяет количество сидячих мест в салоне. Также возвращаются ограничения на численность массовых мероприятий в зависимости от площади места их проведения.

Кличко также сказал, что мэрия готовит больницы для второй волны коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве выявили заражение коронавирусом еще у 158 человек, один заболевший умер. Всего в городе с начала пандемии подтвердено 10160 случаев COVID-19. Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что за сутки в стране выявили рекордное число новых случаев - 1 732. Всего в стране заразились коронавирусом 87 872 человек, 2011 заболевших умерли.