Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минский городской суд опубликовал список арестованных в ходе акций протеста 11-12 августа в белорусской столице и назначенные им сроки административных наказаний.

Списки опубликованы "в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска".

В распространенном в пятницу списке арестованных значатся 503 фамилии. Накануне суд опубликовал списки арестованных 11 августа, в нем было 560 фамилий. Срок ареста - от 7 до 25 суток.

После состоявшихся 9 августа выборов президента Белоруссии в Минске и других городах страны начались массовые акции протеста, которые были жестоко подавлены силовиками. МВД сообщил о задержании более 6,7 тыс. человек с начала проведения акций. Свыше 250 человек попали в больницы, один человек погиб.

Протесты в Минске

22
Белоруссия Минск

Новости

ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Работники минского метро присоединились к акциям протеста

Экономический кризис

ВВП еврозоны в апреле-июне упал на 12,1%

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Белоруссия выразила готовность к диалогу о событиях в стране

СМИ сообщили о задержании в Чехии российского дипломата

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');