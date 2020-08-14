В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минский городской суд опубликовал список арестованных в ходе акций протеста 11-12 августа в белорусской столице и назначенные им сроки административных наказаний.

Списки опубликованы "в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска".

В распространенном в пятницу списке арестованных значатся 503 фамилии. Накануне суд опубликовал списки арестованных 11 августа, в нем было 560 фамилий. Срок ареста - от 7 до 25 суток.

После состоявшихся 9 августа выборов президента Белоруссии в Минске и других городах страны начались массовые акции протеста, которые были жестоко подавлены силовиками. МВД сообщил о задержании более 6,7 тыс. человек с начала проведения акций. Свыше 250 человек попали в больницы, один человек погиб.