Штаты не отказались от поиска стран, готовых разместить их РСМД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - США продолжат переговоры о развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые сейчас разрабатываются, чтобы с азиатскими союзниками, включая Японию, противостоять "непосредственной угрозе" ядерного арсенала Китая, заявил в телефонном интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Вашингтон намерен обсуждать в Азии "не только срочную угрозу, которую представляет Китай, но и вопросы защиты наших союзников".

Размещение РСМД наземного базирования в Азии станет инструментом повышения обороноспособности, в которых перед лицом "шантажа со стороны Китая" нуждаются азиатские государства, в том числе Япония.

Этой цели служат также ведущиеся в США разработки гиперзвукового оружия.

Соединенные Штаты в 2019 году вышли из Договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), мотивируя это тем, что российская сторона, якобы, его нарушала. Выход из договора позволил Вашингтону искать базы для размещения ракет.