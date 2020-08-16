Лукашенко обратился к своим сторонникам на митинге в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников в Минске Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на митинг, который проходит в центре Минска, и заявил, что позвал своих сторонников для того, чтобы они помогли защитить страну.

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", - сказал Лукашенко.

Он обратился к людям, которых он назвал заблудшими и дезориентированными: "Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы, скажите, какой? Вы хотите перемен - каких, что будем менять? Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем!", - заявил президент.

Он заявил, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти. "Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отвергает возможность провести повторные выборы. "Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор", - заявил он.

По словам президента, в случае повторных выборов "мы погибнем как государство, как нация". Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить "ланцуг" (цепь - ИФ) от Вильнюса до Киева из 300 тысяч человек и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства. "Этот ланцуг - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссии "предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых". "Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет - без меня!" - добавил Лукашенко.

"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он. "Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций!" - заявил Лукашенко.

В центре Минска в воскресенье организован митинг в поддержку Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. Участников первых выступлений разгоняли с применением спецсредств, с четверга в стране начались мирные акции с участием сотрудников предприятий.