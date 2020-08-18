Ученые отметили рекордный уровень загрязнения Атлантики пластиком

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения Атлантического океана пластиком значительно увеличился с 1950-х годов, свидетельствуют данные нового исследования Британского национального океанографического центра.

Ученые провели анализ образцов пластиковых материалов, в частности, полиэтилена, полипропилена и полистирола, на 12 участках Атлантического океана. В результате выяснилось, что в настоящее время в Атлантике содержится 17-47 млн т пластика. В исследовании отмечается, что верхняя цифра превышает все предполагаемые объемы поступления пластика в Атлантический океан с середины прошлого столетия.

В Атлантике на глубине до 200 м, где обитает подавляющее большинство морских существ, содержится до 20 млн тонн микропластика.

По утверждениям авторов исследования, пластик в океане появляется не только в результате сброса отходов. Много пластика может появиться и в результате стирки синтетической одежды, причиной загрязнения также может стать краска.

Считается, что ежегодно в океан попадает около 8 млн тонн пластика. В среднем океаны Земли содержат около 150 млн тонн пластика.