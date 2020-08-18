Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:34Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Ученые отметили рекордный уровень загрязнения Атлантики пластиком

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения Атлантического океана пластиком значительно увеличился с 1950-х годов, свидетельствуют данные нового исследования Британского национального океанографического центра.

Ученые провели анализ образцов пластиковых материалов, в частности, полиэтилена, полипропилена и полистирола, на 12 участках Атлантического океана. В результате выяснилось, что в настоящее время в Атлантике содержится 17-47 млн т пластика. В исследовании отмечается, что верхняя цифра превышает все предполагаемые объемы поступления пластика в Атлантический океан с середины прошлого столетия.

В Атлантике на глубине до 200 м, где обитает подавляющее большинство морских существ, содержится до 20 млн тонн микропластика.

По утверждениям авторов исследования, пластик в океане появляется не только в результате сброса отходов. Много пластика может появиться и в результате стирки синтетической одежды, причиной загрязнения также может стать краска.

Считается, что ежегодно в океан попадает около 8 млн тонн пластика. В среднем океаны Земли содержат около 150 млн тонн пластика.

Атлантический океан Великобритания Британский национальный океанографический центр

Новости

Американские штаты потребовали $26,4 млрд от производителей опиоидов

Американские штаты потребовали $26,4 млрд от производителей опиоидов

Белорусская оппозиция назвала невозможным пересчет голосов на выборах

В Белоруссии сообщили о новом разговоре Путина с Лукашенко

Военная операция России в Сирии

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор

Военная авиация Белоруссии начала облеты в рамках охраны госграницы

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Премьер Белоруссии пригрозил ответственностью бастующим рабочим

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили о новой стадии пандемии коронавируса в АТР

ЕС готовит меры против Белоруссии в рамках уже действующих санкций

ЕС готовит меры против Белоруссии в рамках уже действующих санкций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');