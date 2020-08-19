Японские истребители сопровождали Ту-95 над Японским морем и Тихим океаном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские стратегические ракетоносцы Ту-95 совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана, их сопровождали самолеты ВВС Японии, сообщает в среду Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более семи часов, заявили в министерстве. Там напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.