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В охваченной пожарами Калифорнии насчитали 11 тыс. ударов молний за 3 дня

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти 11 тысяч ударов молний привели к ухудшению ситуации в Калифорнии, где бушуют лесные пожары, сообщает ABC News.

По данным телеканала, с понедельника молнии привели к образованию 367 новых очагов возгорания в штате, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне жары.

Между тем CNN сообщает о гибели пилота пожарного вертолета, который разбился во время тушения одного из очагов.

Как отмечает телеканал, арестован подозреваемый в совершении поджога в окрестностях калифорнийского города Азуса.

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