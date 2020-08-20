В Белоруссии возбудили дело против водителя, сбившего милиционера

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В отношении водителя, совершившего наезд на сотрудника милиции в Жлобине, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"В отношении водителя следователями возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - сообщила она в своем телеграмм-канале.

Инцидент произошел в Жлобине 11 августа. По данным МВД, около часа ночи на улице Барташова 27-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля "Фольксваген Поло", проигнорировал требование об остановке.

Отмечается, что когда милиционеры пытались остановить автомобиль, водитель начал движение задним ходом. При этом сотрудник РОВД получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.