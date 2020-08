Назад в будущее: о чем говорили на съезде демократической партии США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские гонки, за которыми раз в четыре года волей-неволей вынуждены следить во всем мире, начались! Речь идет о съездах двух основных политических партий, на которых выдвигают кандидатов в президенты США. И хотя уже к начала съезда основные претенденты известны, но главное все же не в них. Главное заключается в том, какую политику на следующие четыре года предложит новое руководство страны, что отринет от старого и по какой дороге предложит развиваться дальше.

Первыми ринулись в бой демократы, собрав свой 49-й съезд в режиме онлайн. Тем самым они заставляют политических противников в республиканской партии отвечать на их вызовы.

По просьбе специального корреспондента "Интерфакса" Вячеслава Терехова работу съезда проанализировали Президент ИМЭМО РАН им Е.М.Примакова академик Александр Дынкин и кандидат политических наук Виктория Журавлева.

Виртуальная битва "воина света" Байдена с "рыцарем тьмы" Трампом началась!

Столь неожиданный сценарий дискуссии со своим оппонентом Джозеф Байден выбрал не случайно. Такая плоская политтехнология оправдана, поскольку в личных теледебатах Байдену с его скромной харизмой будет сложно противостоять яркому популисту Трампу. И конечно, как положено в таких случаях, делегатов развлекали четыре популярнейшие актрисы, а из красивейших мест Америки вещали, поддерживая кандидата в президенты, заранее подобранные "простые американцы". Байден представил себя воином света, а Трампа – рыцарем тьмы... Борьба – не время мечтать, борьба - время биться с рыцарем тьмы! Примитивное повторение "звездных войн".

Демократы давят на эмоции, что правильно с точки зрения примитивного PR, но опасно для страны: за кадром остается главное: системные, структурные, институциональные проблемы не рассматриваются. Главное - "Трампа долой, а там разберемся". Хотя многие факторы, о которых говорил Байден, не лишены основания. Более того, они абсолютно правильны: В частности, он говорил об одновременно проходящих четырех исторических кризисах: "пандемии, экономическом, системном расизме и климатическом кризисе". В них обвинили Трампа, но при этом не разъяснили как он успел за 4 года превратить царство света Обамы в свое царство тьмы? Ответов нет, да и решений не предлагается.

Подсчитаем шансы на победу.

Каковы же шансы на победу (ставки)

19 августа 2016 Клинтон набирает 77,8 %, Трамп лишь 20,2%. Разрыв убедительный – в 57,6%! Прошло ровно четыре года. Смотрим результаты: Байден – 56,5%, Трамп – 40.7%. Разрыв - 15,8%. Как видно, четыре года тому назад лидерство в ставках на тотализаторе (стадное чувство) сыграло злую шутку с игроками. Текущий разрыв между претендентами в 3(!) раза меньше, чем в 2016 г.

Другие показатели: Опросы (RealClear Politics)

19 августа 2016: Клинтон – 47.2%, Трамп – 41.2% разрыв 6%, а в этот же день через четыре года Байден – 50%, Трамп – 42%. Разрыв 8%. И вновь опросы не дают убедительного преимущества лидеру. Это не просто цифры. Они показывают, а съезд демократов фактически подтвердил, что американская мечта испарилась. Ее больше нет. Это признают лидеры демократов. Смотрите, ни у Байдена, ни у Камалы Харрис (согласившейся баллотироваться в вице-президента США) нет ни слова об американской мечте! В этом, наверное, реализм, поскольку цель домашних хозяйств сегодня не максимизировать доход, а минимизировать потери. Миллениалы, в среднем живут хуже, чем родители. При том, что средняя зарплата (CEO) – главных исполнительных директоров компаний из S&P-500 Index в 2019 – $14,8 млн. Это в 264 раза больше, чем средняя зарплата ($56 тыс.) занятых в этих компаниях. А ведь главная мечта обратная – каждое следующее поколение должно жить лучше! Поэтому экономическая часть программы демократов призывает к строительству сильной и справедливой экономики, обещает миллионы рабочих мест и увеличение зарплат, реформу налоговой системы в интересах трудящихся, достижение универсального, доступного и качественного здравоохранения. Одним словом – за все хорошее, против всего плохого.

Америка потеряла нормальность!

Камала Харрис вынуждена была признаться, что Америка "потеряла нормальность". Когда Америка станет нормальной страной? Ответа на этот вопрос в нынешнем ноябре мы явно не получим. Надо ждать еще четыре года, до новых реальные выборов. Для Камалы Харрис это, очевидно, испытательный срок. У нее нет внешнеполитического опыта. Поэтому ей предстоит избежать традиционной для многих политиков ловушки: угроза стать жертвой собственной пропаганды.

Выдвинет ли демократический истеблишмент ее на президентские выборы в 2024 году? Она из Калифорнии. Но Байден победил бы там и так. В Штатах технологические лидеры обычно за демократов. Истеблишмент демпартии смотрит в прошлое: назад к Обаме. Госпожа Харрис прямо говорит о "новаторском лидерстве Обамы и Хиллари Клинтон". "Я сразу узнаю хищника", - говорит она о предшественниках. Но слова может сказать полицейский, но никак не юрист.

Байден тесно связан с Порошенко, Украиной. О том, что сенатор Байден содействовал превращению родного штата Делавер в крупнейшую мировую офшорную зону, возможно, скажет Трамп, которого либеральная пресса уже на злобу дня окрестила Дональдом Лукашенко. За легкомысленное отношение того и другого к пандемии COVID-19 и за якобы поддержку Владимира Путина.

Главное – любой ценой отстранить Трампа

Основные выводы с Конвента Демпартии: речь шла не о выборе будущего, а об отстранении Трампа любой ценой. Клинтону, проведшему в Белом Доме восемь лет, дали для выступления пять минут. Ему этого хватило чтобы обратить внимание на главный раздражитель: в США 25% мировых случаев COVID при 4% мирового населения. Но главное, что Овальный кабинет стал не командным центром, а центром хаоса! Сильно!

Традиционный американский истеблишмент един в своем желании победить Трампа. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал и республиканец Колин Пауэлл выступил на съезде демократов в поддержку Байдена. А 74 отставных республиканца, включая бывшего министра обороны Чака Хейгела, директора ЦРУ Майкла Хейдена, заместителя госсекретаря Ричарда Армитиджа, директора Национальной разведки Джона Негропонте, директора НАСА Шон О'Кифа и др. пишут о "бесчестном поведении" Трампа, о том, что он "серьезно навредил", "продемонстрировал неспособность", "ставил под угрозу национальную безопасность".

Байден подается как единственная надежда. Главное достоинство Байдена - способность идти на компромисс. Поэтому умеренная позиция по всем вопросам служит одной цели - объединению электората.

За Байдена против Трампа – Да, но не за политику партии!

Все усилия истеблишмента по созданию видимости единства в партии не могут скрыть настроения прогрессистов. Лидер прогрессистов в Конгрессе Александрия Окасио-Кортез не отказалась от поддержки Сандерса и отдала свой голос именно за него. Также поступили многие ее молодые коллеги. Это не изменит результат Конвента, но говорит о том, что раскол между старым поколением центристов, составляющим истеблишмент, и новым поколением левых растет. Большинство готовы голосовать за Байдена только ради его возможной победы над Трампом, но позиция истеблишмента партии не устраивает демократический электорат, особенно молодежь.

Байден продолжает опережать Трампа по опросам и по ставкам на победу. Но разрыв меньше, чем в 2016 году. И опять же опыт 2016 года говорит, что в ноябре все может изменится. Экономическая ситуация улучшается благодаря финансовой помощи и постепенному открытию бизнеса.

Успехи Трампа безусловны, но и нестабильность есть!

Реальные располагаемые доходы на душу населения по сравнению со II кварталом 2019 года выросли на 10,9% .

Парадокс в том, что финансовые вливания больше нужны традиционному демократическому электорату – тем, кто сидит на пособиях, малоимущим. Согласно принятому 27 марта 2020 года пакету экстренных мер в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, с 5 апреля по 31 июля 2020 года пособие по безработице было увеличено на $600 в неделю. В результате этой меры доходы около двух третей получателей пособия превысили их заработки на потерянном месте работы, а доход у 20% получателей пособия более чем в два раза превысил их утерянные заработки. Это реально улучшает в целом экономические показатели, что вполне может быть использовано Трампом для переизбрания.

Трамп 8 августа подписал распоряжение о новом пакете помощи безработным. Вместо еженедельной 600-долларовой надбавки установлена надбавка в размере $400 в неделю сверх уровня, установленного в каждом штате.

Пока основная слабость текущей экономической ситуации – это нестабильность и непредсказуемость, что заставляет 70% электората негативно оценивать экономическую ситуацию в стране.

Несмотря на снижение реальных располагаемых доходов в мае и июне, их уровень продолжал оставаться высоким за счет социальных выплат, прежде всего, пособий по безработице. Сравним: если в 2017 году в четвертом квартале реально располагаемые доходы на душу населения в изменении к аналогичному периоду предыдущего года изменились на 2,8% , а уровень безработицы на 4,1% , то в 2020 году во втором квартале доходы изменились на 10,9%, а уровень безработицы на 11,1% (Рассчитано по данным BEA, BLS).

Данные по ВВП США за II квартал примерно соответствуют ожиданиям и серьезности ситуации: если в I квартале падение ВВП составило 5%, (по отношению к IV кварталу 2019 г.) то во II квартале ВВП снизился на 32,9% в годовом выражении. По сравнению с I кварталом 2019 г., в I квартале ВВП вырос на 0,3%, а во II квартале 2020 г. – упал на 9,5% по отношению к уровню II квартала 2019 г.

В первую неделю августа впервые с марта 2020 г. число первичных обращений за пособием по безработице составило менее миллиона (963 тысячи). Несмотря на снижение по сравнению с пиком (23 млн человек в апреле), число безработных в июле составило 16,3 миллиона.

Но один плюс у команды Байдена есть – поиски механизма предотвращения конфронтации с Китаем.

Внешней политике, по традиции уделено было минимум внимания. Несколько коротких, дежурных обвинений Китая и России. Но, наверное стоит отметить, что по проблемам Китая и Азии Байдена консультируют известные профессионалы: бывший советник вице-президета по национальной безопасности Джейк Салливан и бывший заместитель госсекретаря по Восточной Азии и Тихому океану Курт Кемпбелл

О взглядах Кемпбелла и Салливана на Китай позволяет судить совместная статья в Foreign Affairs "Соперничество без катастрофы: как Америка может одновременно бросать вызов и сосуществовать с Китаем" (Competition Without Catastrophe: How America Can Both Challenge and Coexist With China - Foreign Affairs, September/October 2019). Признавая неудачу американской попытки изменить политику Китая с помощью вовлечения, они предостерегают от попытки добиться капитуляции или краха Китая с помощью соперничества, подчеркивая важность создания механизмов предотвращения конфронтации. Эту публикацию можно считать программным документом внешнеполитической команды Байдена на китайском направлении.

В понедельник, 24 августа, открывается съезд республиканцев. Посмотрим, какие темы прозвучат там.