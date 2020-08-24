В центре Минска начались задержания оппозиционеров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белорусские силовики проводят задержания на акции оппозиции на площади Независимости в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, на площадь пришли несколько молодых людей с бело-красно-белой символикой. Они вели себя спокойно, лозунги не выкрикивали.

По слова очевидцев, молодые люди хотели установить микрофоны и динамики, чтобы провести политические дебаты в формате "свободного микрофона".

На площадь были стянуты сотрудники правоохранительных органов. Они потребовали от собравшихся разойтись, а затем начали задержания.