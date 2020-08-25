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В Берлине в течение часа грабители напали на два банка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник в Берлине в течение одного часа произошло два нападения на разные банки, пишет Bild. В обоих случаях подозреваемые сбежали.

В городской полиции потвердили, что расследуют две попытки ограбления банков в районах Шёнеберг и Шарлоттенбург. Никто не пострадал. Сколько было предполагаемых грабителей, в полиции пока не выяснили. Есть ли связь между двумя нападениями, в полиции проверяют.

Представитель службы уточнила Bild, что пострадали отделения Commerzbank.

По данным источника газеты, в банк в Шёнеберге вооруженный мужчина зашел в период между 9 часами утра и 9:15 и потребовал денег. Потом он сбежал. Удалось ли ему что-либо захватить, неясно. Второе нападение было совершено примерно полчаса спустя.

Берлин МВД

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