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CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По первым данным, травмированы до четырех военных США. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон при этом не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - пишет CNN.

Арабский портал "Аль-Масдар" публикует несколько любительских видео невысокого качества с места происшествия. На них, видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.

Сирия США РФ

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