Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Tencent предложил $1,5 млрд за разработчика видеоигр Leyou Technologies

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings сделал предложение о покупке Leyou Technologies Holdings, которое оценивает этого разработчика видеоигр в 11,61 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд), пишет The Wall Street Journal.

Tencent планирует полностью оплатить сделку денежными средствами, не привлекая стороннего финансирования, и готов заплатить по $3,3219 за каждую акцию Leyou Technologies. После покупки компания планирует провести делистинг Leyou Technologies с Гонконгской фондовой биржи.

Leyou Technologies была создана в 1998 году и в основном занимается разработкой многопользовательских онлайн-игр для персональных компьютеров и приставок.

Котировки акций компании в ходе торгов в пятницу выросли на 1,6% - до $3,23. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 39%.

Бумаги Tencent дешевеют на 2%.

Leyou Technologies Tencent Китай

Новости

Норвежского посла вызвали в МИД РФ

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Выборы в США - 2020

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');