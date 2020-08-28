Tencent предложил $1,5 млрд за разработчика видеоигр Leyou Technologies

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings сделал предложение о покупке Leyou Technologies Holdings, которое оценивает этого разработчика видеоигр в 11,61 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд), пишет The Wall Street Journal.

Tencent планирует полностью оплатить сделку денежными средствами, не привлекая стороннего финансирования, и готов заплатить по $3,3219 за каждую акцию Leyou Technologies. После покупки компания планирует провести делистинг Leyou Technologies с Гонконгской фондовой биржи.

Leyou Technologies была создана в 1998 году и в основном занимается разработкой многопользовательских онлайн-игр для персональных компьютеров и приставок.

Котировки акций компании в ходе торгов в пятницу выросли на 1,6% - до $3,23. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 39%.

Бумаги Tencent дешевеют на 2%.