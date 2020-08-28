Протестующие собрались у Купаловского театра в Минске

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Более сотни человек собрались в Минске у Национального академического театра имени Янки Купалы на акцию протеста, есть один задержанный, сообщает портал tut.by.

"В ходе акции был задержан Мартин Мельников, сын известного белорусского барда Андрея Мельникова", - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что собравшиеся у театра пели белорусскую народную песню "Купалiнка", скандировали "Верым, можам, пераможам!". Сотрудники правоохранительных органов призывали людей разойтись, предупреждали о начале "административного процесса по ст. 23.34 КоАП".

Актеры Купаловского театра принесли ко входу в театр свои награды и дипломы.

Ранее из Купаловского театра уволились 58 актеров и работников, включая художественного руководителя и режиссера Николая Пинигина, народную артистку Белоруссии Зою Белохвостик, ведущего актера и режиссера Павла Харланчука.

Это произошло после того, как министерство культуры Белоруссии приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Павла Латушко, который высказывался против жестких действий в отношении участников акций протеста после оглашения результатов президентских выборов.

Вместе с Латушко заявления об увольнении написала большая часть коллектива ведущего театра Белоруссии.