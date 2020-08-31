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В лондонском аэропорту задержали двух предполагаемых террористов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции задержали двух граждан, прибывших в Лондон из Вены на борту самолета компании Ryanair, передают британские СМИ.

Задержанные - 34-летний мужчина из Кувейта и 48-летний мужчина из Италии. Они прибыли на рейсе из Вены в лондонский аэропорт Станстед поздно вечером в воскресенье, 30 августа.

Экипаж рейса во время полета уведомили об угрозе на борту, а самолет перед посадкой сопровождали два истребителя. Теперь задержанных допрашивает полиция.

Великобритания Лондон Станстед

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