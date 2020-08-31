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В Великом Новгороде нашли артефакты XV века при прокладке кабеля

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новгородские коммунальщики нашли 79 раритетов XV-XX веков при прокладке кабеля в городском парке, сообщили "Интерфаксу" в археологической экспедиции Новгородского государственного университета.

"В числе находок, сделанных в парке 30-летия Октября, были весьма интересные - например, новгородская деньга, выпущенная в 1420-1442 годах, нательный крест и перстень. Обнаруженный в парке тигель говорит о том, что в древности здесь, вероятно, работало небольшое металлургическое производство", - сказал собеседник.

Из более поздних находок в экспедиции назвали фрагменты стекол с клеймами XVIII-XIX веков. Также была обнаружена пряжка немецкого военного ремня.

Работы в парке проводились в связи с прокладкой кабеля под новое освещение. Раскопки проводились на глубину до 1 м. Специалисты университета осуществляли за коммунальщиками археологический надзор.

Великий Новгород

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