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Российский истребитель "перехватил" над Балтикой четыре самолета НАТО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 "перехватил" четыре военных самолета стран НАТО в районе Балтийского моря, сообщили в национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", - сообщили российские военные.

В центре заявили, что нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО не допущено.

Балтийское море НАТО

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