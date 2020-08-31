Российский истребитель "перехватил" над Балтикой четыре самолета НАТО
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 "перехватил" четыре военных самолета стран НАТО в районе Балтийского моря, сообщили в национальном центре управления обороной РФ.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", - сообщили российские военные.
В центре заявили, что нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО не допущено.