Труппа Купаловского театра в Минске рассыпалась после ухода гендиректора

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Народный артист Белоруссии Виктор Манаев и некоторые его коллеги уволились из Национального академического театра имени Янка Купалы, сообщили агентству в пресс-службе театра.

В частности, ушли артисты Александр Подобед, Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц. В пресс-службе уточнили, что всего после увольнения Павла Латушко с должности генерального директора Купаловского театра заявления написали 42 актера и другие сотрудники театра. По состоянию на 2 сентября, в труппе старейшего театра Белоруссии осталось 15 человек.

"Большинство Купаловцев уволились в конце августа. Однако были и те, кто не мог этого сделать со всеми, был за пределами Минска или Беларуси. Сейчас и Манаев, и другие актеры также высказали свою позицию, уволившись из театра", - отметили в пресс-службе.

Если Манаев является старейшим и наиболее опытным актером театра, то среди покинувших стены театра есть и совсем молодые, только пришедшие на работу в Купаловский театр. Так, Евгения Адаменко поступила на службу лишь в начале августа.

Позднее стало известно, что театр объявил об отмене показа всех спектаклей до конца ноября.

Как сообщалось, основная труппа Национального академического театра имени Купалы уволилась в знак солидарности с ушедшим из театра генеральным директором Павлом Латушко, который вошел в координационный совет оппозиции. Так актеры выразили протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 сотрудников театра остались без работы.