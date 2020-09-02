Папа Франциск возобновил аудиенции в присутствии верующих

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в среду провел первую за время пандемии аудиенцию в присутствии верующих, сообщает Vatican News.

На аудиенции присутствовали около 500 человек. Верующие должны были соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Сам папа Франциск маску не надевал, но оставался на расстоянии от присутствовавших людей.

Папа римский во время аудиенции отметил, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, продемонстрировала взаимозависимость людей. Он подчеркнул, что для того, чтобы стать лучше на выходе из кризиса, всем следует объединиться.

По данным Vatican News, папа римский также выразил поддержку Ливану, который переживает политический и экономический кризис, спровоцированный разрушительным взрывом в порту Бейрута. Он призвал верующих присоединиться в пятницу к молитвам, чтобы поддержать страну. В этот день в Ливан должен отправиться государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.