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Помпео назвал Китай главной угрозой для США среди иностранных государств

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия, об этом он заявил в интервью Fox News.

"Самая большая угроза исходит от коммунистической партии Китая. (...) Коммунистическая партия наращивает свои вооруженные силы и проникла в США способами, которых никогда не было у России", - заявил Помпео.

Он также отметил, что из-за Китая США лишились десятков тыс. рабочих мест.

Госсекретарь напомнил, что весь мир сейчас страдает от "уханького вируса".

"Китайская коммунистическая партия имела шанс рассказать миру, что происходит, но они скрыли это. Жизни и благосостояние миллиардов людей по всему миру были разрушены", - сказал глава Госдепа США.

"Президент Трамп не позволит этому продолжаться", - добавил он.

США Китай Майк Помпео

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