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Актер Дуэйн Джонсон переболел коронавирусом вместе с семьей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон сообщил, что он и его семья переболели коронавирусом.

В своем видеообращении в Инстаграме Джонсон рассказал, что COVID-19 был диагностирован не только у него, но и у его жены и двух дочерей. "Могу сказать, что это один из самых сложных периодов, которые нам приходилось переносить как семье", - подчеркнул актер, добавив, что сейчас все здоровы.

Джонсон отметил, что опыт такой болезни несравним с тем, через что он проходил после травм, полученных во время спортивных боев. Актер призвал заботиться о безопасности своих родных, носить маски и укреплять иммунитет.

Джонсон известен по множеству ролей в фильмах, в частности, "Мумия возвращается", "Царь скорпионов", "Копы в глубоком запасе" и "Джуманджи: Зов джунглей". В своей карьере рестлера он стал восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, а также шестым чемпионом Тройной короны.

Дуэйн Джонсон коронавирус

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