Хакеры одной из иностранных спецслужб атаковали лабораторию Лугара в Грузии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Хакеры одной из иностранных спецслужб 1 сентября совершили кибератаку и взломали информационную систему Минздрава Грузии и исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара под Тбилиси, сообщает в четверг МВД Грузии.

"Согласно собранным на данном этапе доказательствам, кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран", - говорится в сообщении министерства.

Целью кибератаки было незаконное присвоение и использование хранящейся в базах данных центрального аппарата министерства и его структурных единиц, включая действующий под Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, защищенной документации медицинского характера и важной информации, связанной с борьбой с пандемией, говорится в сообщении.

По данным МВД, часть незаконно полученной информации была загружена на один из зарубежных вебсайтов. Вместе с тем отмечается, что на данный вебсайт были загружены "явно сфальсифицированные документы" с целью введения в заблуждение и запугивания общественности.

МВД Грузии начало расследование по факту незаконного проникновения в компьютерную систему Минздрава страны. В ближайшее время министерство обратится к профильным службам стран-партнеров с просьбой оказать помощь в расследовании кибератаки.