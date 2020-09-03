МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты США и Великобритании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 второй раз за сутки вылетал на "перехват" иностранных самолетов над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, после разворота самолетов от госграницы РФ российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским и английским самолетами не допущено", - сказали в центре управления обороной.

Ранее в четверг Национальный центр управления обороной сообщил о вылете МиГ-31БМ на "перехват" над Баренцевым морем самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

1 сентября российские военные также сообщали о "перехвате" истребителем МиГ-31 норвежского Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. В тот же день истребитель Су-27 "перехватил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем.

В минувший понедельник российские военные сообщили, что российские истребители Су-27 сопровождали над Балтикой три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, а также разведывательные самолеты США, Швеции, Дании и Германии.

Российские истребители "перехватывали" стратегические бомбардировщики США над Балтикой также 29 августа и над Черным морем - 28 августа.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.