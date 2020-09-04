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В графстве Кент из-за взрыва и пожара в порту эвакуировали 200 человек

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В графстве Кент перед рассветом произошел мощный взрыв на промышленном объекте в порту города Ху неподалеку от Рочестера, сообщает ВВС. Там начался пожар.

Очевидцы рассказали журналистам о мощных взрывах, от которых все затряслось. Это произошло примерно в 4:40 утра по местному времени (6:40 по Москве).

Представитель пожарной службы уточнил, что взрыв произошел в здании, где хранилось оборудование по уходу за животными, а также баллоны со сжиженным попутным газом. Предполагается, что по невыясненной причине взорвались эти баллоны.

Из соседних кварталов эвакуировали около 200 человек, сообщили в пожарной службе. Тем, кто остался дома, рекомендовано закрыть окна. Сообщений о пострадавших не поступало.

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