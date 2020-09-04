В графстве Кент из-за взрыва и пожара в порту эвакуировали 200 человек
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В графстве Кент перед рассветом произошел мощный взрыв на промышленном объекте в порту города Ху неподалеку от Рочестера, сообщает ВВС. Там начался пожар.
Fire down Hoo Marina Kent, hope everyone is safe. #hoo #fire #marina pic.twitter.com/RUqEDMW7dl— Scott Bradley (@ScottyMBradley) September 4, 2020
Очевидцы рассказали журналистам о мощных взрывах, от которых все затряслось. Это произошло примерно в 4:40 утра по местному времени (6:40 по Москве).
Представитель пожарной службы уточнил, что взрыв произошел в здании, где хранилось оборудование по уходу за животными, а также баллоны со сжиженным попутным газом. Предполагается, что по невыясненной причине взорвались эти баллоны.
Из соседних кварталов эвакуировали около 200 человек, сообщили в пожарной службе. Тем, кто остался дома, рекомендовано закрыть окна. Сообщений о пострадавших не поступало.