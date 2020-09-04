Лондон выделит еще около $2 млн помощи независимым СМИ Белоруссии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания окажет дополнительную поддержку независимым СМИ и организациям по правам человека в Белоруссии в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (более $1,9 млн).

"Великобритания давно работает совместно с другими (странами - ИФ) над поддержкой гражданского общества в Белоруссии", - заявила государственный министр по делам Европы и Америки британского кабинета Венди Мортон в ходе заседания СБ ООН по правам человека в Белоруссии.

"Я с гордостью объявляю сегодня, что Великобритания намерена удвоить поддержку независимым СМИ, организациям по защите прав человека и общественным группам в Белоруссии и выделить дополнительно 1,5 млн фунтов стерлингов на проекты на следующие два года", - сообщила Мортон.

Министр подчеркнула, что Лондон не признает результатов президентских выборов в Белоруссии, и призвала белорусские власти "прекратить применять силу в отношении протестующих, освободить политических заключенных, в частности членов Координационного совета, и вступить в конструктивный диалог с советом и широкой общественностью".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.