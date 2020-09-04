Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Лондон выделит еще около $2 млн помощи независимым СМИ Белоруссии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания окажет дополнительную поддержку независимым СМИ и организациям по правам человека в Белоруссии в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (более $1,9 млн).

"Великобритания давно работает совместно с другими (странами - ИФ) над поддержкой гражданского общества в Белоруссии", - заявила государственный министр по делам Европы и Америки британского кабинета Венди Мортон в ходе заседания СБ ООН по правам человека в Белоруссии.

"Я с гордостью объявляю сегодня, что Великобритания намерена удвоить поддержку независимым СМИ, организациям по защите прав человека и общественным группам в Белоруссии и выделить дополнительно 1,5 млн фунтов стерлингов на проекты на следующие два года", - сообщила Мортон.

Министр подчеркнула, что Лондон не признает результатов президентских выборов в Белоруссии, и призвала белорусские власти "прекратить применять силу в отношении протестующих, освободить политических заключенных, в частности членов Координационного совета, и вступить в конструктивный диалог с советом и широкой общественностью".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Великобритания Белоруссия

Новости

Белорусские госСМИ обнародовали расшифровку разговора о Навальном

Помпео усмотрел политические мотивы в спешке РФ и КНР при создании COVID-вакцины

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва в Тбилиси

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города РФ до 30 сентября

Генсек НАТО призвал Россию передать ОЗХО данные о "Новичке"

Глава Smith & Wesson заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');