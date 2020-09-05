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Эстония обеспокоена российскими военными учениями

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проводимые Минобороны РФ военные учения вызывают беспокойство в Эстонии, в связи с этим эстонское министерство обороны планирует дополнительно закупить военное оборудование, сообщил министр Юри Луйк.

"Российские учения продолжаются. И в нашем регионе, и вот осенью пройдут масштабные учения "Кавказ", где примут участие 150 000 военных. Часть учений "Кавказ" затрагивает и наш Западный округ и войска Западного округа. Войска этого округа передислоцированы на юг для участия в учениях "Кавказ", - сказал глава Минобороны Эстонии в интервью "Актуальной камере" (Aktuaalne kaamera).

Луйк также заявил, что активизировались российские морские учения в Балтийском море.

"Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый десантный батальон туда, куда Россия захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, самолеты НАТО постоянно поднимаются на перехват российских военных самолетов, потому что они летают без летного плана и включенного транспондера, из-за чего гражданские радары их не видят.

В связи с активностью российских военных, сообщил Луйк, Эстония планирует закупить морские радары, средства связи и даже мины.

Эстония Россия Юри Луйк

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