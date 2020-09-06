Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бездействие Евросоюза по отношению к ситуации в Белоруссии ведет к тому, что ЕС теряет свой внешнеполитический авторитет, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Если мы не будем верны нашим национальным обязательствам, это разрушит наш собственный фундамент. Мы должны стоять твердо", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

По его словам, ЕС должен поощрять развитие демократии и противостоять влиянию России в Белоруссии, оказать белорусской оппозиции "конкретную помощь".

Линкявичюс в интервью называет главу Белоруссии Александра Лукашенко "бывшим президентом", сообщив, что Вильнюс наряду с Эстонией и Латвией вводит санкции против него и 29 других правительственных чиновников. При этом он сказал, что санкции ЕС "были бы предпочтительнее".