Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 873 146+263 664

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бездействие Евросоюза по отношению к ситуации в Белоруссии ведет к тому, что ЕС теряет свой внешнеполитический авторитет, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Если мы не будем верны нашим национальным обязательствам, это разрушит наш собственный фундамент. Мы должны стоять твердо", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

По его словам, ЕС должен поощрять развитие демократии и противостоять влиянию России в Белоруссии, оказать белорусской оппозиции "конкретную помощь".

Линкявичюс в интервью называет главу Белоруссии Александра Лукашенко "бывшим президентом", сообщив, что Вильнюс наряду с Эстонией и Латвией вводит санкции против него и 29 других правительственных чиновников. При этом он сказал, что санкции ЕС "были бы предпочтительнее".

Литва ЕС Белоруссия

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Китайский многоразовый космический аппарат благополучно вернулся на Землю

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Тихановская опровергла раскол в стане белорусской оппозиции

Отпущены 25 из 34 задержанных на акциях протеста в Минске студентов

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

В Минске задержали порядка 30 человек за участие в акциях протеста

В центре Минска активистки собрались на новую акцию протеста

В центре Минска активистки собрались на новую акцию протеста

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');