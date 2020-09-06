Вучич обсудил с Лавровым свои недавние переговоры в Вашингтоне

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем состоялся в воскресенье.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе.

"В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244", - подчеркнули на Смоленской площади.

Как сообщал Белый дом, Белград и Приштина 4 сентября на встрече в Вашингтоне договорились о налаживании экономических отношений.

Подписанию соглашения предшествовали краткие встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.

Сербские СМИ отмечают, что в соглашении отсутствует пункт о "взаимном признании" Белграда и Приштины, против которого накануне жестко высказался президент Сербии.

Речь идет о десятом пункте соглашения, в котором, по данным сербской телерадиокомпании РТС, говорилось, что "две стороны привержены взаимному признанию, защите этнических меньшинств, реституции, решению проблемы апатридов и согласны на открытие канцелярий по защите прав меньшинств".

Специальный посланник администрации США по диалогу между сторонами Ричард Гренелл со своей стороны также отверг сообщения о том, что он якобы обратился к Вучичу с призывом признать независимость Косово.

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признали этот шаг. Сербия этого не признает.