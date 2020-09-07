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На акциях протеста в Белоруссии 6 сентября задержали 633 человека

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщает, что в протестных акциях в республике 6 сентября приняли участие около 31 тысячи человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 363 человека будут находиться в местах содержания задержанных", - сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, накануне в различных регионах Белоруссии прошли 42 протестные акции. Согласно данным МВД, в Минске группы граждан собрались в различных точках города, а затем проследовали к центру столицы. Несмотря на предупреждения сотрудников милиции, участники акции выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

Возле Дворца Независимости силовики остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшиеся исписали надписями милицейский спецтранспорт, стали провоцировать конфликты с милицией, сказала Чемоданова.

Представитель МВД отметила, что в Гродно радикально настроенные активисты, двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин. На неоднократные требования милиции прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали выкрикиванием лозунгов, а также бросали в сотрудников пластиковые бутылки, палки и камни.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

МВД Белоруссии Белоруссия Ольга Чемоданова

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