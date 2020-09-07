Великобритания задумалась о сокращении карантина при въезде в страну

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до семи дней срока карантина для прибывающих в страну, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", - сказал Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.

Ранее двухнедельный карантин критиковали в Великобритании, так как он, среди прочего, вредит туриндустрии страны.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, 41 551 заболевший умер.