Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.

Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания так называемой второй и третьей фазы, сообщает Deutsche Welle.

Испытания в Германии станут частью международного исследования, начатого в июле. Планируется, что в нем будет участвовать до 30 тыс. добровольцев, которые получат вакцину или плацебо. Сейчас в клинических испытаниях уже приняли участие 25 тыс. добровольцев в 120 исследовательских центрах по всему миру.

"Большое, контролируемое проведение третьей фазы испытаний - важное условие для того, чтобы окончательно подтвердить безопасность и эффективность вакцины", - сказал в понедельник один из основателей BioNTech Угур Сахин.

В случае допуска вакцины на рынок планируется выпустить до 100 млн доз до конца текущего года, а в 2021 году планируется произвести более 1,3 млрд доз.

Фармацевтические и биотехнологические компании по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса. В Германии ранее клинические испытания начала проводить биотехническая компания CureVac.