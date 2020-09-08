Финляндия сохранила ограничения на границе с Россией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии сохраняют ограничения на пересечение границы с Россией, сообщается на сайте посольства Финляндии в РФ.

Там отметили, что сейчас действуют ограничения, вступившие в силу с 24 августа и перечисленные на сайте пограничной охраны Финляндии. В посольстве не уточнили, до какого времени продлеваются ограничения.

Ранее власти Финляндии продлевали ограничения на границе с Россией с 25 августа до 8 сентября.

Страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса 17 марта.