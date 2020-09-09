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"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет рейсы в Каир

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Каир.

Полеты будут выполняться из "Шереметьево" три раза в неделю, сообщил перевозчик.

Кроме того, с 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет рейсы на Мальдивы, с 11 сентября - в Дубай. По этим направлениям компания будет летать по два раза в неделю.

О возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, приостановленного в марте на фоне пандемии коронавируса, правительство РФ сообщило 3 сентября.

Россия приоткрыла международное пассажирское авиасообщение 1 августа: перевозчикам разрешили летать в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 15 августа - в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Швейцарию. Правда, полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. "Аэрофлот" возобновил рейсы в Лондон, Турцию и Женеву.

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