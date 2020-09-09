Новая консоль Microsoft Xbox Series S за $299 выйдет 10 ноября
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp официально подтвердила дату выхода игровой приставки нового поколения Xbox Series S, которая станет бюджетной версией модели Series X.
В видеоролике, опубликованном во вторник в твиттере Xbox, говорится, что консоль поступит в продажу 10 ноября. Ее стоимость составит $299.
Xbox Series S— Xbox (@Xbox) September 8, 2020
🎮 All-digital next-gen console
🏃 Faster load times
📈 Higher frame rates
🌎 Richer, more dynamic worlds
🔥 Next generation gaming performance
🔎 In our smallest Xbox ever#PowerYourDreams pic.twitter.com/5GxCBiSVtO
Microsoft не раскрыла полные технические характеристики Xbox Series S, но ожидается, что приставка будет иметь точно такой же центральный процессор, что и Series X.
Консоль на 60% меньше старшей модели, компания называет ее "самым маленьким" Xbox в истории. Это полностью цифровая консоль, не имеющая привода для дисков. Приставку можно будет расположить как вертикально, так и горизонтально.
Стоимость и дата выхода Xbox Series X пока не сообщаются, однако, по данным СМИ, эта консоль также выйдет 10 ноября и будет стоить $499.
Акции Microsoft дорожают в ходе предварительных торгов в среду на 1,7%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 28,5% и сейчас составляет порядка $1,6 трлн.