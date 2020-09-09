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Новая консоль Microsoft Xbox Series S за $299 выйдет 10 ноября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp официально подтвердила дату выхода игровой приставки нового поколения Xbox Series S, которая станет бюджетной версией модели Series X.

В видеоролике, опубликованном во вторник в твиттере Xbox, говорится, что консоль поступит в продажу 10 ноября. Ее стоимость составит $299.

Microsoft не раскрыла полные технические характеристики Xbox Series S, но ожидается, что приставка будет иметь точно такой же центральный процессор, что и Series X.

Консоль на 60% меньше старшей модели, компания называет ее "самым маленьким" Xbox в истории. Это полностью цифровая консоль, не имеющая привода для дисков. Приставку можно будет расположить как вертикально, так и горизонтально.

Стоимость и дата выхода Xbox Series X пока не сообщаются, однако, по данным СМИ, эта консоль также выйдет 10 ноября и будет стоить $499.

Акции Microsoft дорожают в ходе предварительных торгов в среду на 1,7%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 28,5% и сейчас составляет порядка $1,6 трлн.

Microsoft Xbox

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