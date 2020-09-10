Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

По версии американской компании, целью кибератак было вмешательство в президентские выборы в США

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.

По данным специалистов компании, многие из этих компаний имеют прямое или косвенное отношение к американским выборам, а также к европейским организациям, связанным с политикой. При этом мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.

Как отмечает Associated Press, Microsoft называет ответственной за эти кибератаки группировку Fancy Bear, которая занималась подобными вещами и перед предыдущими американскими выборами. Согласно утверждениям компании, за этой группировкой стоит российская военная разведка.

Кроме того, в Microsoft зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы. При этом в компании не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.

По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.