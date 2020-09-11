Орбиту МКС скорректировали на 800 метров "вверх"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована 10 сентября на 800 метров перед прибытием российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", сообщает "Роскосмос".

Согласно сообщению госкорпорации, для плановой коррекции орбиты в 23:32 мск на 225 секунд были включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и теперь составляет около 419,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.