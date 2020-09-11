Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:43Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

Орбиту МКС скорректировали на 800 метров "вверх"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована 10 сентября на 800 метров перед прибытием российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", сообщает "Роскосмос".

Согласно сообщению госкорпорации, для плановой коррекции орбиты в 23:32 мск на 225 секунд были включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и теперь составляет около 419,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Россия Роскосмос МКС Союз МС-17

Новости

Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций
Навальный попал в больницу

РФ опровергла заявления ФРГ о передаче в ОЗХО материалов по Навальному

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Война санкций

США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата

Пандемия коронавируса

Бразилия готова производить у себя российскую вакцину Sputnik V

Война санкций

ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ за "подрыв суверенитета" Украины

В Сербии объяснили давлением ЕС отказ Белграда от учений в Белоруссии

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');