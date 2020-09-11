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Основатель eBay Пьер Омидьяр покинул совет директоров компании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Основатель крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. Пьер Омидьяр ушел из совета директоров компании в рамках более широкого пересмотра его состава.

Омидьяр, в 1995 году основавший компанию, изначально получившую название AuctionWeb, технически ушел в отставку, однако останется почетным директором, сообщила компания. Он может присутствовать на заседаниях совета директоров и заседаниях комитета совета директоров по приглашению их председателей. При этом у него не будет права голоса.

Также совет покинул партнер Elliott Management Corp. Джесси Кон, который вошел в его состав в прошлом году в рамках соглашения с хедж-фондом.

Решения не связаны с разногласиями с компанией, говорится в сообщении eBay.

Новыми членами совета директоров стали Кэрол Хейлс, занимавшая должность финансового директора CIT Group Inc., и старший вице-президент по разработкам LinkedIn Мохак Шрофф.

"Их назначения привнесут в компанию значительный опыт и знания в критически важный период смены облика компании в технологическом плане", - сказал председатель совета директоров eBay Пол Пресслер.

Компания eBay увеличила прибыль в первой половине года до $4,16 млрд на фоне перехода большого количества потребителей на онлайн-шопинг в период пандемии коронавируса. Выручка компании выросла на 8%, до $5,24 млрд по сравнению с годом ранее. Согласно прогнозу компании, по итогам всего текущего года выручка составит $10,56-10,75 млрд. Как ожидается, чистая прибыль будет находиться в диапазоне $2,85-3,00 на акцию.

eBay Пьер Омидьяр

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