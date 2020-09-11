Для чипсов Pringles создали эко-упаковку из-за критики переработчиков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Для чипсов Pringles разрабатывается более простая упаковка из-за критики Ассоциации переработчиков (Recycling Association), назвавших ее "кошмаром вторичной переработки". Об этом в пятницу сообщает BBC News.

Сейчас упаковка для чипсов производства американской компании Kellogg's состоит сразу из нескольких компонентов, включая картон, металлические элементы, пластик и фольгу. Новая коробка будет на 90% состоять из бумаги, еще 10% придется на пластик, который будет защищать продукт от влаги. Защитный клапан будет из перерабатываемого пластика или из бумаги, при этом производители хотят сохранить характерный звук, с которым обычно открывается упаковка.

Представитель Ассоциации переработчиков Саймон Эллин заявил телеканалу, что организация приветствует изменение упаковки Pringles, но пластиковая крышка все равно будет создавать проблемы, так как люди оставляют подобный мусор после пикников, а затем он попадает в воду. При этом в Kellogg's настаивают, что упаковка должна быть надежно запечатанной, чтобы продукт нормально хранился.