Байден и Пенс посетили мемориал жертвам терактов 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и вице-президент Майкл Пенс в одно и то же время посетили Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

На видеозаписях можно увидеть, как при встрече с вице-президентом Байден ограничился словом "привет" и похлопал Пенса по плечу.

Отношения между Байденом и нынешней администрацией США крайне напряженные, так как они регулярно жестко критикуют друг друга. В ноябре демократу Байдену предстоит побороться на президентских выборах с действующим президентом страны - республиканцем Дональдом Трампом.

В последние месяцы Байден в связи с пандемией коронавируса COVID-19 практически не посещает публичные мероприятия и, следовательно, долго не виделся ни с Трампом, ни с Пенсом.

В пятницу утром Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку.

В США в пятницу вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено. Организация Национального дня служения и памяти 11 сентября призвала людей в этом году делать пожертвования и почтить память жертв дома.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех координированных атак, совершенных смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Атаки совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).