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Байден и Пенс посетили мемориал жертвам терактов 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и вице-президент Майкл Пенс в одно и то же время посетили Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

На видеозаписях можно увидеть, как при встрече с вице-президентом Байден ограничился словом "привет" и похлопал Пенса по плечу.

Отношения между Байденом и нынешней администрацией США крайне напряженные, так как они регулярно жестко критикуют друг друга. В ноябре демократу Байдену предстоит побороться на президентских выборах с действующим президентом страны - республиканцем Дональдом Трампом.

В последние месяцы Байден в связи с пандемией коронавируса COVID-19 практически не посещает публичные мероприятия и, следовательно, долго не виделся ни с Трампом, ни с Пенсом.

В пятницу утром Трамп находился на церемонии в Шанксвилле (штат Пенсильвания). Там потерпел крушение рейс 93 с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку.

В США в пятницу вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено. Организация Национального дня служения и памяти 11 сентября призвала людей в этом году делать пожертвования и почтить память жертв дома.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех координированных атак, совершенных смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Атаки совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Годовщина терактов 9/11

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На участке, где раньше располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра, была создана инсталляция "Посвящение в свете" (Tribute in Light), которая представляет собой два мощных луча света, которые напоминают о разрушенных башнях-близнецах. Начиная со второй годовщины терактов прожекторы ежегодно зажигают 11 сентября.В течение дня по всей стране несколько раз объявляется минута молчания. Первый раз - в 8:46. Именно в это время в северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. На месте башен Всемирного торгового центра был создан Национальный мемориал и музей 11 сентября, включающий в себя два огромных бассейна, в которые постоянно стекает вода. По периметру бассейнов высечены имена жертв терактов, а внизу расположен музей.К месту трагедии ежегодно приходят родственники людей, погибших при падении башен-близнецов. Из-за пандемии COVID-19 посещение мемориалов строго ограничено.На западном фасаде Пентагона развернули американский флаг, чтобы отдать дань памяти 19-й годовщине теракта 11 сентября 2001 годаПо решению Конгресса с 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота. С 2009 года по инициативе членов семей погибших эта дата именуется также Общенациональный день служения и памяти.Из почти трех тысяч жертв терактов более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 – в захваченных самолетах, еще 125 – в здании Пентагона. Более шести тысяч человек получили ранения.Пожарные одними из первых прибыли на место взрывов башен-близнецов. 341 пожарный погиб в горящих зданиях. На фото: сотрудники Пожарного департамента Нью-Йорка в 19-ю годовщину терактов.Почти все погибшие в результате взрыва башен Всемирного торгового центра были взрослыми. Жертвами теракта стали лишь восемь детей - все они находились на борту врезавшихся в здания самолетов. Однако более трех тысяч детей в результате терактов остались без одного из родителей.
На участке, где раньше располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра, была создана инсталляция "Посвящение в свете" (Tribute in Light), которая представляет собой два мощных луча света, которые напоминают о разрушенных башнях-близнецах. Начиная со второй годовщины терактов прожекторы ежегодно зажигают 11 сентября.
Джо Байден Майкл Пенс

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