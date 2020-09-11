Apple опровергла удаление приложений российских СМИ из украинского Appstore

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В компании Apple заявляют, что не удаляли приложения российских СМИ из Appstore на территории Украины.

"Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", - говорится в сообщении пресс-службы Apple, поступившем в "Интерфакс".

Ранее пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили "Интерфаксу" о получении уведомлений от компании Apple об удалении приложений телекомпании и холдинга из Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.

Appstore - онлайн-магазин приложений для пользователей продукции Apple. Он позволяет купить или скачать бесплатно приложения на мобильные телефоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac.