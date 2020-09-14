Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 902 753+143 717

Brent торгуется у $39,92 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после резкого падения на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,23%), до $39,92 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,23 (0,6%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,48%), до $37,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,03 (0,08%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов снижались две недели подряд на опасениях о сохранении низкого спроса и на фоне данных о росте запасов в США.

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, снова приостанавливали работу в ожидании очередного урагана, это может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Bloomberg.

Brent WTI США Мексиканский залив Ливия BP ОПЕК

Новости по теме

Новости

Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

СМИ сообщили о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР

СМИ сообщили о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР

В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса

В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Протестующие в Минске начали строить баррикады

ОМОН начал задерживать людей в Минске на пути к поселку Дрозды

В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих

В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске

В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске

Очевидцы сообщили о 100 тысячах протестующих в центре Минска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');