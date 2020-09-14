Brent торгуется у $39,92 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после резкого падения на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,23%), до $39,92 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,23 (0,6%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,48%), до $37,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,03 (0,08%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов снижались две недели подряд на опасениях о сохранении низкого спроса и на фоне данных о росте запасов в США.

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, снова приостанавливали работу в ожидании очередного урагана, это может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Bloomberg.