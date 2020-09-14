В Мозыре задержали распространителей персональных данных милиционеров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Распространители листовок с персональными данными милиционеров задержаны в Мозыре, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Идейным вдохновителем... стала 36-летняя жительница Мозырского района. Общаясь в протестных чатах мессенджера "Телеграм", женщина собирала информацию о сотрудниках Мозырского РОВД. Обобщив ее, подготовила макет листовки с личными данными 29 милиционеров и текстом дискредитирующего содержания", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, 19-летняя активистка распечатала листовки и передала организатору для дальнейшего распространения.

7 сентября сотрудники милиции задержали двух жителей Мозыря, которые планировали расклеить листовки по городу ночью. "В ходе проведения обысков изъято порядка 350 листовок формата А4, а также компьютер и множительная техника", - сказали в МВД.

Все сотрудники органов внутренних дел, чьи данные значились в листовках, обратились в управление собственной безопасности МВД по Гомельской области. "Проводится проверка", - проинформировали в министерстве.