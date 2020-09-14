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Официанта турецкого отеля обвинили в изнасиловании туристки из РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетняя туристка из России обвинила официанта 5-звездочного отеля в турецкой Анталье в изнасиловании, сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что девочка подросток отдыхала в Турции с семьей.

"После случившегося девушка подошла к русскоговорящему менеджеру по работе с гостями Юлии Скворцовой и потребовала вызвать в гостиницу сотрудников жандармерии или полиции. Между тем, руководство отеля пыталось скрыть произошедшее, опасаясь за репутацию бренда", - пишет издание.

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля. Консул РФ в провинции Иван Степанов, которому стало известно об этой истории, направил обращения в Минтуризма Турции и в ассоциацию отельеров Средиземноморья.

По словам генерального менеджера отеля Фатмы Доган, об инциденте она узнала не сразу, и была ошеломлена случившимся. Она заявила, что расследование инцидента не подтвердило обвинения россиянки.

"Обвиняемый сотрудник работает с нами уже четыре года. Он видел, как россиянка целовалась с другим туристом около своего номера. Это же видел и ночной менеджер отеля. Потом девушка остановила проходящего мимо официанта и попросила не говорить об этом ее маме. Конфликт между ними разгорелся на этой почве", - рассказала Доган.

Как сообщает Hurriyet, подозреваемый в изнасиловании официант был временно отпущен из полиции, однако расследование будет продолжено.

Турция Анталья

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