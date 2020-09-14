Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета составила около 10 часов", - сообщили в Минобороны

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии", - отмечается в сообщении.

Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Это сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.