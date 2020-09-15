В Копенгагене хотят ограничить продажу спиртного из-за случаев насилия

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Копенгагена Фрэнк Йенсен во вторник предложил ввести запрет на продажу алкогольных напитков в некоторых районах города для борьбы с беспорядками и шумом, сообщают европейские СМИ.

"Мы видим, что в некоторых районах Копенгагена, особенно в центре города, ситуация с ночной жизнью вышла из-под контроля: все больше шума, пьяных людей на улицах, есть случаи абсолютно недопустимого насилия", - сказал мэр столицы Дании.

Согласно его предложению, продавать алкоголь после 20:00 в определенных районах Копенгагена будет запрещено. Запрет будет распространяться только на магазины и не затронет работу баров и ресторанов.

Он также отметил, что считает необходимым введение подобных ограничений и в других городах страны.

Между тем, в рамках действующих мер по борьбе против коронавируса в Копенгагене и Оденсе, который является третьим по величине городом Дании, барам и ресторанам разрешено работать лишь до полуночи.

Европейские СМИ отмечают, что в соседствующих с Данией странах, например, в Швеции и Норвегии, установлена государственная монополия на продажу спиртных напитков, которая разрешена лишь в определенное время.